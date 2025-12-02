Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κλείδωσε στο 2,4% η αύξηση των συντάξεων για το 2026

Ελεύθερος Τύπος: 19 διαγωνισμοί για 2.046 προσλήψεις

Η Καθημερινή: Ανησυχία για τα μπλόκα διαρκείας

Τα Νέα: "Η ζωή μου μετά..."

