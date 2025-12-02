Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κλείδωσε στο 2,4% η αύξηση των συντάξεων για το 2026
Ελεύθερος Τύπος: 19 διαγωνισμοί για 2.046 προσλήψεις
Η Καθημερινή: Ανησυχία για τα μπλόκα διαρκείας
Τα Νέα: "Η ζωή μου μετά..."
