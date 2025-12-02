Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
2/12/2025 12:00:00 πμ
2/12/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΕΝΤΡΟ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
1516
Λειτουργία
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1353
Λειτουργία
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 26 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1367
Λειτουργία
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΕΛΣΟΥ έως κάθετο: ΔΕΞΙΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1562
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 12:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΣΤΡΑ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΒΟΛΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΝΕΜΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΛΙΤΣΑ - ΡΕΝΑ - ΛΙΒΕΡΗ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΤΑΒΕΡΝΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΙΦΝΟΥ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΤΗΝΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ DEMYS ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1519
Λειτουργία
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ.
971
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 1:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΥΘΙΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
311
Λειτουργία
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 1:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Σ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: Μ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ έως κάθετο: Σ. Α. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΑΧΟΥ απο κάθετο: Σ.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1565
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 1:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: Σ.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1565
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 2:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΚΑΔΜΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ ΝΟ 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1564
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΚΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ.
972
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΚΟΥΦΑ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΜΟΥΣΩΝ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ - ΖΑΙΜΗ - ΖΑΠΠΑ - ΘΕΤΙΔΟΣ - ΖΑΠΠΑ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ
565
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 4:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΦΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΖΑΙΜΗ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.
967
Κατασκευές
2/12/2025 8:00:00 πμ
2/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ.
973
Κατασκευές
2/12/2025 9:00:00 πμ
2/12/2025 12:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
1563
Κατασκευές
2/12/2025 9:00:00 πμ
2/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝ. ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 107 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
1559
Κατασκευές
2/12/2025 10:00:00 πμ
2/12/2025 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΚΑΙ Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ.
966
Κατασκευές
2/12/2025 10:00:00 πμ
2/12/2025 2:00:00 μμ
Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, ΣΙΝΑΣΟΥ, ΤΑΡΣΟΥΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.
970
Κατασκευές
2/12/2025 10:30:00 πμ
2/12/2025 1:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ, ΕΥΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΦΑΙΣΤΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ, ΓΕΡΑΜΑΝΗ, ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ.
965
Κατασκευές
2/12/2025 11:00:00 πμ
2/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΙΚΤΙΝΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1566
Κατασκευές
2/12/2025 11:00:00 πμ
2/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΝΤΙΑ έως κάθετο: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1566
Κατασκευές
2/12/2025 12:00:00 μμ
2/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΝΑΡΔΆΚΗ.
969
Κατασκευές
2/12/2025 2:00:00 μμ
2/12/2025 6:00:00 μμ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
968
Κατασκευές
