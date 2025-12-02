Κρήτη: «Μαύρη» πρωτιά στις αυτοκτονίες εφήβων - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ψυχικές νόσους

Οι αυτοκτονίες στην Κρήτη εμφανίζουν σταθερά υψηλότερους δείκτες σε σύγκριση με τον πανελλαδικό μέσο όρο, ιδιαίτερα στους άνδρες.

Το διάστημα 1999–2024 δείχνει μια συνεχή διακύμανση, με σημαντικές αυξομειώσεις, αλλά και με κρίσιμες χρονιές που ο αριθμός εκτοξεύεται, όπως το 2012 και το 2013, ενώ δεν διαφοροποιείται η εικόνα μέχρι και το 2023. Παρόμοια είναι η κατάσταση και το 2024, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» στο «ΚΡΗΤΗ TV».

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι η αποκάλυψη του παιδοψυχίατρου Γιώργου Σαμιωτάκη ότι πρώτη σε αυτοκτονικότητα είναι η Κρήτη και στους ανήλικους και κυρίως στους έφηβους, υπογραμμίζοντας την εμπειρία του από την Παιδοψυχιατρική, ότι το 70% των ανηλίκων είχαν τάσεις αυτοκαταστροφής και αυτοκτονικότητας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, οι άνδρες στην Κρήτη καταγράφουν συστηματικά ποσοστά που κινούνται από 8% έως και πάνω από 13% ανά 100.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο αντίστοιχος εθνικός δείκτης κυμαίνεται γύρω από το 5–8% στις ίδιες περιόδους.

Οι γυναίκες παραμένουν με σαφώς χαμηλότερα ποσοστά, όμως και εδώ εντοπίζεται μια τάση σταδιακής αύξησης σε ορισμένα έτη. Το συνολικό ποσοστό στην Κρήτη, που συχνά ξεπερνά το 6% ή το 7% ανά 100.000, παραμένει σχεδόν πάντα υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ελλάδας.

Δείτε σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Ώρα Αιχμής» στο Κρήτη TV:

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κορύφωση των δεικτών στις αρχές της οικονομικής κρίσης.

Το 2012, η Κρήτη αγγίζει τιμές που υπερβαίνουν το 14% στους άνδρες και το 7% στο συνολικό ποσοστό, ενώ και η υπόλοιπη Ελλάδα εμφανίζει άνοδο. Αυτή η χρονική σύμπτωση επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και χρόνια τονίζουν οι ειδικοί: οι κοινωνικοοικονομικές πιέσεις, η ανασφάλεια και η ψυχολογική φθορά λειτουργούν πολλαπλασιαστικά σε φαινόμενα αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

Η Κρήτη, παρά την εικόνα του ευημερούντος και ανθεκτικού νησιού, σηκώνει ένα δυσανάλογα βαρύ φορτίο στον τομέα της ψυχικής υγείας. Οι αριθμοί δείχνουν επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση υπηρεσιών, πρόληψη και συστηματική στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Παράλληλα αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οποία το 50% των ατόμων που έχουν ελεγχθεί εντοπίστηκαν με κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές ενώ υψηλά είναι τα ποσοστά της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

