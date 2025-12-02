Σταύρος Ξαρχάκος υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι: «Αγνόησαν παραδειγματικά τη βούληση του Μάνου»

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος τοποθετήθηκε δημόσια αναφορικά με την παγκόσμια περιοδεία που τιμά το έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με τους ερμηνευτές Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη.

Ο Ξαρχάκος υποστηρίζει ξεκάθαρα τη θέση του θετού γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος έχει δηλώσει πως δεν έχει χορηγήσει άδεια για τη χρήση του έργου του πατέρα του και έχει κινηθεί νομικά προκειμένου να αποτραπούν οι συναυλίες.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Σταύρος Ξαρχάκος επισημαίνει ότι από τη στιγμή που ο κληρονόμος του Μάνου Χατζιδάκι αρνήθηκε να δώσει την άδεια, η υπόθεση θα έπρεπε να είχε κλείσει εκεί. Τονίζει πως οι διοργανωτές θα μπορούσαν να έχουν χειριστεί διαφορετικά τις συναυλίες, αντί να παραβλέψουν προκλητικά τη βούληση του νόμιμου κληρονόμου. Ο ίδιος αναφέρεται στο "ηθικό δικαίωμα" που έχει κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από αυτόν κληρονόμος να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το έργο του.

«Η συζήτηση πρέπει να τελειώνει εδώ, καθώς πρόκειται για δικαιώματα που καθορίζονται από τον νόμο και για τα οποία έχουν αγωνιστεί πολλοί», υπογραμμίζει ο Ξαρχάκος, επισημαίνοντας ότι κανένας διαχειριστής έργου δεν οφείλει εξηγήσεις για τις αποφάσεις που λαμβάνει.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος απορρίπτει επίσης θέματα όπως η καταλληλότητα των ερμηνευτών, η επιλογή χώρων ή το τι θα έκανε ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκι αν ζούσε σήμερα. Τα χαρακτηρίζει «απλό κουτσομπολιό» που δεν έχει θέση στη συζήτηση για τα δικαιώματα των δημιουργών.

Υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων σε αυτά τα δικαιώματα, τα οποία αποτελούν διεθνή κατάκτηση και προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βέρνης από τον 19ο αιώνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση: