Κυπαρισσία: Απήγαγαν κτηνίατρο και του ζήτησαν να μάθουν που κρύβει 180.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου βίωσε στην Κυπαρισσία ένας 47χρονος κτηνίατρος που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του έπεσε θύμα οργανωμένης απαγωγής από τέσσερις κουκουλοφόρους που είχαν στόχο να μάθουν πού κρύβονται περίπου… 180.000 ευρώ στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (2/12). Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο σπίτι του τέσσερα άτομα που φορούσαν full-face πετάχτηκαν από το σκοτάδι, τον ακινητοποίησαν και τον «φόρτωσαν» σε όχημα χωρίς να του αφήσουν περιθώριο αντίδρασης.

Οι δράστες οδήγησαν το αυτοκίνητο με τον κτηνίατρο σε εγκαταλελειμμένη παραλιακή περιοχή, όπου οι δράστες –με πιεστικό και ωμό τρόπο– τον ανάγκασαν να αποκαλύψει την ύπαρξη των χρημάτων.

Δύο από τους κουκουλοφόρους άρπαξαν τα κλειδιά του και έφυγαν με το δικό τους όχημα για το σπίτι του, ενώ οι άλλοι δύο έμειναν μαζί του, κρατώντας τον υπό συνεχή πίεση.

Οι δράστες που πήγαν στο σπίτι του κτηνίατρου επέστρεψαν λίγη ώρα αργότερα με το αυτοκίνητο του 47χρονου το οποίο –όπως καταγγέλλει– είχαν ήδη σηκώσει από το σπίτι του, μαζί με 25.000 ευρώ που βρήκαν εκεί.

Το «θρίλερ» ολοκληρώθηκε σε μια αγροτική περιοχή στο Βασιλικό, όπου οι άγνωστοι τον εγκατέλειψαν, παίρνοντας όμως μαζί τους τα κλειδιά του οχήματος.

Ο 47χρονος περπάτησε μέχρι το κοντινότερο καφενείο και από εκεί κάλεσε την Αστυνομία, περιγράφοντας όσα έζησε.

