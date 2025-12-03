Πάτρα: Άγρια επίθεση Ρομά κατά διανομέα - Αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν

Εφιαλτική ήταν η βάρδια για έναν 52χρονο διανομέα στην Πάτρα.

Ενώ ο άνδρας βρισκόταν το βράδυ της Τρίτης (02/12) στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερις νεαρούς Ρομά, οι οποίοι τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ενώ τον πέταξαν και κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση,

Σημειωτέον, σύμφωνα με το tempo24.news, στο σημείο που συνελήφθησαν οι δράστες οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Διαβάστε επίσης