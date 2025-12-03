Πάτρα: Χειροπέδες σε 17 Ρομά, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι - Εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις

Με συνολικά 17 συλλήψεις, από τις 20 συνολικά προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν -εκ των οποίων 8 ανήλικοι και 9 ενήλικες-, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Αστυνομίας στον καταυλισμό των Ρομά στον Ριγανόκαμπο την Τετάρτη (03/12), καθώς και σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, της ΟΠΚΕ και της Διμοιρίας Υποστήριξης, ενώ στην επιτήρηση της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν και drones της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι επιχειρήσεις οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από κατοικίες και καταστήματα, κλοπές οχημάτων και αρπαγές χρημάτων και αντικειμένων αξίας από πολίτες, με περισσότερες από 70 περιπτώσεις να έχουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξακριβωθεί.

*Με πληροφορίες από pelop.gr

