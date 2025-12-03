'Εβρος: Κινητοποιήσεις αγροτών στον κόμβο του Ορμενίου την Πέμπτη

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν από αύριο έως και την Κυριακή απευθύνουν στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου.

Ειδικότερα αύριο προγραμματίζεται συγκέντρωση των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων στις κεντρικές πλατείες των χωριών τα οποία την Παρασκευή θα μεταβούν -«συντεταγμένα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- στον κόμβο του Ορμενίου. Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στις 10.00 στο Πάρκο Σαγήνης στην Ορεστιάδα και στην κεντρική πλατεία Κυπρίνου ενώ στις 11.00 στην κεντρική πλατεία Νέας Βύσσας.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Έβρου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

