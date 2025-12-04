Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου

Η μόνη της διέξοδος ήταν η προσευχή και η παράκληση «να την πάρει ο Θεός κοντά του», καθώς ένιωθε ότι δεν υπάρχουν πια «χρώματα», ούτε το πράσινο του δάσους, ούτε τα πουλιά, μόνο μια σβησμένη πραγματικότητα

Newsbomb

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου

Η Μαρία Πολύζου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Πολύζου μίλησε για τις δυσκολίες που βίωσε από την παιδική της ηλικία, περιγράφοντας τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της και τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός λειτούργησε ως διέξοδος στη ζωή της.

Στη συνέντευξή της στο podcast LEGIT, η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου, αποκάλυψε ότι επιχείρησε δύο φορές να δώσει τέλος στη ζωή της, όταν ήταν περίπου 12 και 14 ετών, λέγοντας χαρακτηριστικά «Στον τέταρτο όροφο μένεις, δεν είναι και δύσκολο».

Ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια, περιέγραψε ένα σπίτι γεμάτο κακοποίηση, ξυλοδαρμούς, φόβο και τρόμο, το οποίο θυμάται σαν ένα «μαύρο» περιβάλλον. Όπως είπε, όλα τα μέλη της οικογένειας δέχονταν βία και οι εικόνες που έχει ζήσει δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη της, παρότι με τον χρόνο μπορείς να τις θυμάσαι χωρίς να πονάς το ίδιο, ενώ συχνά «μαζεύονταν όλοι σαν τα ποντίκια» για να τον αποφύγουν.
«Όλοι δέχονταν κακοποίηση, ξύλο, μπουνίδι. Έχω ακούσει τις φωνές και το έχω δει, πραγματικά δεν μπορούν να φύγουν αυτές οι εικόνες από το μυαλό μου. Απλά με τα χρόνια μπορείς να τις θυμάσαι και να μην πονάς. Μαζευόμασταν όλοι σαν τα ποντίκια και εξαφανιζόμασταν. Όποιος έπεφτε μπροστά του, μετά οι άλλοι μαζευόμασταν», πρόσθεσε η Μαρία Πολύζου.

Μετά την κακοποίησή της, θυμάται ότι επικρατούσε «σκοτάδι». Όπως είπε: «Χάνεις τον κόσμο απ’ τα μάτια σου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις πού βαδίζεις πια. Η πρώτη φορά δεν περιγράφεται, δεν αναλύεται και δεν χρειάζεται. Σημασία έχει τι παθαίνει ένα παιδί».

Μιλώντας για τη μητέρα της, εξήγησε ότι δεν της είχε αποκαλύψει τι συνέβαινε, αν και πιστεύει πως εκείνη το γνώριζε, ενώ πλέον έχει ξεκαθαρίσει μέσα της τη στάση των γονιών της. Πρόσθεσε πως, αν κάποιος άγγιζε έστω «μια τρίχα» από την κόρη της, «θα τον καθάριζε», όπως είπε, «σε εισαγωγικά».

Σε ερώτηση αν μίλησε ποτέ στον πατέρα της, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι φοβόταν πως θα δεχόταν ξύλο. Περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να μιλήσει, καθώς νιώθει ντροπή, δεν εμπιστεύεται κανέναν και δεν βλέπει κανένα νόημα γύρω του.

Όπως είπε, η μόνη της διέξοδος ήταν η προσευχή και η παράκληση «να την πάρει ο Θεός κοντά του», καθώς ένιωθε ότι δεν υπάρχουν πια «χρώματα», ούτε το πράσινο του δάσους, ούτε τα πουλιά, μόνο μια σβησμένη πραγματικότητα, από την οποία ήθελε πάντα να φύγει. Ένα από όσα την κράτησαν τελικά στη ζωή ήταν ο αθλητισμός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κράνος με τεχνολογία HUD για να μην σου ξεφεύγει τίποτα

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υποχώρηση δρόμου στο Ηράκλειο - Αυτοκίνητο βυθίστηκε στο κενό

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

08:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τρένο» και «Μάγκας» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: «Άναψε» το δέντρο στο Rockefeller Center -Έχει 50.000 λαμπάκια και ένα αστέρι Swarovski στην κορυφή

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στις Βρυξέλλες: Η πρώτη αντίδραση της Μογκερίνι – Εμπλεκόμενος αξιωματούχος αποχώρησε με «πρόωρη σύνταξη»

08:40TRAVEL

Το απομακρυσμένο χωριό της Λάρισας που μετρά ελάχιστους κατοίκους και κρύβει σπάνια ομορφιά

08:40ΥΓΕΙΑ

Αλλάζουμε Ζωή: Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Πυροβολικό εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Η λαθροθηρία στο στόχαστρο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες με Πούτιν: «Χρειάζονται δύο για το τανγκό. Θα δούμε τι θα γίνει»

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένειά της

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA αποτύπωσε ένα τσουνάμι από το διάστημα – Δείτε εντυπωσιακό timelapse βίντεο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» στον Κηφισό μετά το τροχαίο, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένειά της

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ