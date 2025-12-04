Το ΣΑΤΑ παρατείνει την απεργία – Χωρίς ταξί και την Πέμπτη η Αττική

Παρατείνεται για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής, η απεργία των ταξί της Αττικής, καθώς το ΣΑΤΑ κήρυξε νέα 24ωρη απεργία για σήμερα Πέμπτη (4/12).

Σε ανακοίνωση του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αναφέρει:

«Ύστερα από την προκλητική και απαξιωτική στάση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, ο οποίος - παρά τις δεσμεύσεις του για συνάντηση - για μία ακόμη φορά αποδείχτηκε αναξιόπιστος, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 για προειδοποιητική 48ωρη απεργία των Ταξί της Αττικής, παρατείνει την απεργία για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής».

«Η αστυνομική βία εναντίον των ταξιτζήδων - συνεχίζει το ΣΑΤΑ - στη σημερινή διαδήλωση στο υπουργείο Μεταφορών αποτελεί μια θλιβερή απόδειξη της κατάλυσης κάθε έννοιας δικαίου και σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν εκείνοι που θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες επιλέγουν να επιτίθενται σε εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα, γίνεται σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια ωμή κρατική καταστολή, που σκοπό έχει να φιμώσει τη φωνή της κοινωνίας. Η βία αυτή δεν είναι απλώς μια αδικία κατά μεμονωμένων ανθρώπων, αλλά ένα μήνυμα τρόμου προς όλους όσους τολμούν να αντισταθούν και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους.Τα χτυπήματα και τα δακρυγόνα στον δρόμο, δεν μπορούν να σβήσουν τον πόνο, την αγωνία και τον θυμό που προκαλεί αυτή η απρόκλητη επίθεση. Η αστυνομική βία απέναντι σε ταξιτζήδες--ανθρώπους που καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και αγωνίζονται μέσα σε αντίξοες συνθήκες, είναι μια βαρβαρότητα που θα στιγματίσει τη δημοκρατία μας. Καλούμε όλους να καταγγείλουν και να αποδοκιμάσουν αυτή την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Η αγανάκτηση που προκαλεί αυτή η αδικία, πρέπει να γίνει φωνή που δεν θα σιωπήσει. Οι ταξιτζήδες δεν είναι εχθροί, ούτε στόχοι καταστολής. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πλέον βιώνουν στην πράξη τη βία ενός συστήματος που τους γυρνά την πλάτη και τους χτυπά όταν προσπαθούν να σταθούν όρθιοι. Αυτή η βία είναι ντροπή για την κοινωνία και τον θεσμό που υπόσχεται να την υπηρετεί. Ας σταθούμε αλληλέγγυοι και ας απαιτήσουμε σεβασμό και δικαιοσύνη για όλους τους εργαζόμενους που αντιστέκονται.

Καλούμε όλα τα μέλη μας, αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού) στις 10 το πρωί».

Τέλος, το ΣΑΤΑ ζητά «συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής» και αναφέρει «πως για αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά Υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της πόλης μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας».

ΠΟΕΙΑΤΑ: Λήγει η πανελλαδική απεργία στις 6 το πρωί της Πέμπτης

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί, σε ανακοίνωσή της δηλώνει πως η πανελλαδική απεργία λήγει στις 06.00 αύριο το πρωί και προειδοποεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, στα αιτήματα του κλάδου. «Συνεχίζουμε παράλληλα να προβάλλουμε και να διεκδικούμε τα προβλήματα του κλάδου με κάθε τρόπο» αναφέρει η ΠΟΕΙΑΤΑ.