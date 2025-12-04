Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ντύθηκε νέος... μεσσίας ο Αλέξης

Ελεύθερος Τύπος: Ο παλιός Τσίπρας με όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ

Η Καθημερινή: "Είχα εννιακόσια ζώα, έμεινα με δύο σκυλιά"

Τα Νέα: Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μα συμφέρουν

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

06:54LIFESTYLE

«Κλείδωσαν» οι τελικοί των ριάλιτι σόου

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Startups επιχειρούν να «ψύξουν» την ατμόσφαιρα για να σώσουν τον πλανήτη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ και κλειστοί δρόμοι μέχρι την Κυριακή

06:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ακριβότερο το κρέας για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Τσουχτερές» οι τιμές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

