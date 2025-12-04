Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ντύθηκε νέος... μεσσίας ο Αλέξης
Ελεύθερος Τύπος: Ο παλιός Τσίπρας με όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ
Η Καθημερινή: "Είχα εννιακόσια ζώα, έμεινα με δύο σκυλιά"
Τα Νέα: Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μα συμφέρουν
