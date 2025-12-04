Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (4/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
4/12/2025 6:30:00 πμ
4/12/2025 2:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΔΑΝΑΩΝ - ΣΥΡΑΚΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
568
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 10:00:00 πμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - Θ.ΛΕΚΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
569
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1526
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 10:30:00 πμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΠΙΝΟΥ απο κάθετο: Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΟΖΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1356
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΙΩΣΗΦ ΤΩΝ ΡΟΓΩΝ απο κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1570
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΑΖΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1371
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ.
982
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 12:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΒΑΦΗ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ.
987
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1370
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΛΗΣ έως κάθετο: ΠΥΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1369
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 1:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΙΦΝΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΗΡΗΙΔΕΣ - ΓΑΛΑΝΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1518
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ έως κάθετο: Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1355
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 3:00:00 μμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΙΓΚΊΠΩΝ, ΑΝΑΚΟΥΣ, ΑΜΙΣΟΥ.
980
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ - ΙΚΑΡΩΝ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
313
Λειτουργία
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΛΕΒΕΙΔΙΟΥ
570
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ.
979
Κατασκευές
4/12/2025 8:00:00 πμ
4/12/2025 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΑΡΙΩΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΗΣ - ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΝΘΟΥΣΗΣ - Β.ΟΥΓΚΩ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΩΡΓ.ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ
567
Κατασκευές
4/12/2025 9:00:00 πμ
4/12/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΑΡΤΗΣ.
988
Κατασκευές
4/12/2025 9:30:00 πμ
4/12/2025 11:30:00 πμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
1527
Κατασκευές
4/12/2025 10:00:00 πμ
4/12/2025 2:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΦΕΩΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ.
981
Κατασκευές
4/12/2025 10:00:00 πμ
4/12/2025 2:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ.
983
Κατασκευές
4/12/2025 10:30:00 πμ
4/12/2025 3:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ
571
Κατασκευές
4/12/2025 11:00:00 πμ
4/12/2025 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1528
Κατασκευές
4/12/2025 11:00:00 πμ
4/12/2025 2:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
4/12/2025 12:00:00 μμ
4/12/2025 2:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΜΑΡΩΣ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΩΤΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
1529
Κατασκευές
4/12/2025 12:00:00 μμ
4/12/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ, ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ.
984
Κατασκευές
4/12/2025 12:00:00 μμ
4/12/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ, Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΘΡΙΑΜΒΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΥΣΕΩΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΤΑΥΓΕΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΓΚΥΖΗ.
986
Κατασκευές
4/12/2025 1:30:00 μμ
4/12/2025 3:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ 38 έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ
1530
Κατασκευές
4/12/2025 2:00:00 μμ
4/12/2025 5:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΑΡΕΦΗ, ΑΝΤΕΡΣΕΝ.
985
Κατασκευές
