Κακοκαιρία: Υποχώρηση δρόμου στο Ηράκλειο - Αυτοκίνητο βυθίστηκε στο κενό

Η κακοκαιρία Byron πλήττει από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου με αρκετά σφοδρές βροχοπτώσεις να σημειώνονται.

Θύμα της κακοκαιρίας έπεσε και το Ηράκλειο της Κρήτης καθώς από τη συνεχή βροχή υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη κάθετα στη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr το οδόστρωμα δεν άντεξε την τεράστια ποσότητα νερού που πέφτει αδιάκοπα από χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο να πέσει σε βαθύ "κρατήρα" που δημιουργήθηκε.

Την ίδια στιγμή, το παρακείμενο οικόπεδο όπου έχουν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης έχει μετατραπεί σε πραγματική λίμνη.

Το νερό που έχει συγκεντρωθεί είναι τόσο πολύ, που το σημείο θυμίζει «πισίνα», δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους για νέες καταρρεύσεις λόγω της μεγάλης υδροσυγκέντρωσης.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς αλλά και τη γενικότερη ευαλωτότητα των υποδομών όταν δέχονται επίμονη βροχή, έστω και χωρίς την ένταση καταιγίδας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε παγιδευμένο στον κρατήρα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναστατωθεί από την αιφνίδια υποχώρηση του δρόμου.