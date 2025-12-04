Κρήτη: Ζημιές στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας και διακοπή κυκλοφορίας από την κακοκαιρία

Μπορεί το νερό της καταρρακτώδους βροχής που έπεσε τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη να είναι σωτήριο όπως επισημαίνουν οι ελαιοπαραγωγοί, ωστόσο, δεν έλειψαν τα προβλήματα στις υποδομές, κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρα.

Στα Φέρμα, όπου τον περασμένο Ιούλιο εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, ο δρόμος έξω από το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για τα πάνω Φέρμα, έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα λάσπης και φερτών υλικών, με τον ορμητικό χείμαρρο να παρασέρνει ό,τι βρήκε στον διάβα του.

Από φερτά υλικά, δέντρα, μεγάλες ποσότητες χωμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Μανώλη Φραγκούλη, που μίλησε στο cretalive.gr.