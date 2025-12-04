Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα

Από το πρωί πνέουν ισχυροί άνεμοι στο νησί 

Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα
Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ σημειώθηκε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Περιοχή του Περάματος στην Κέρκυρα, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr

Στο σημείο έφτασε άμεσα πυροσβεστικό όχημα αλλά και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

