Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα
Από το πρωί πνέουν ισχυροί άνεμοι στο νησί
Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ σημειώθηκε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Περιοχή του Περάματος στην Κέρκυρα, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr
Στο σημείο έφτασε άμεσα πυροσβεστικό όχημα αλλά και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.
