Κέρκυρα: Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ στο Πέραμα

Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ σημειώθηκε σήμερα στις 11:00 το πρωί στην Περιοχή του Περάματος στην Κέρκυρα, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr

Στο σημείο έφτασε άμεσα πυροσβεστικό όχημα αλλά και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.