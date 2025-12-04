45 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας - Χάρτης Meteo
Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Δυτική Αττική
Σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12 λόγω της κακοκαιρίας Byron.
Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
