45 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας - Χάρτης Meteo

Σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στο νομό Αττικής αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12 λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Στο χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

