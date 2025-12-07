ΕΛ.ΑΣ.: 19 συλλήψεις από τις διαδηλώσεις για Γρηγορόπουλο

Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Newsbomb

ΕΛ.ΑΣ.: 19 συλλήψεις από τις διαδηλώσεις για Γρηγορόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποιηθήκαν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη μια ομάδα περίπου 400 ατόμων που συμμετείχαν στην πορεία επιτέθηκαν σε διμοιρίες των ΜΑΤ, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Για την επίθεση συνελήφθησαν 15 άτομα ενώ από έλεγχους που έγιναν νωρίτερα, έγιναν 54 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα συγκεντρώσεις και πορείες στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατόπιν σχετικών καλεσμάτων συλλόγων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σύμφωνα με ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, με σκοπό τη διαφύλαξη του ειρηνικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων, την προστασία των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Περί ώρα 13:10' πραγματοποιήθηκε πορεία περίπου 300 ατόμων με εκκίνηση τα Προπύλαια, η οποία εξελίχθηκε ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς έκνομα περιστατικά.

Περί ώρα 18:00', συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια περίπου 5.000 άτομα, τα οποία πραγματοποίησαν πορεία μέσω κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης.

Καθ' όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων εφαρμόστηκαν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή τους και η απρόσκοπτη λειτουργία της κυκλοφορίας.

Κατά την ολοκλήρωση της απογευματινής πορείας και περί ώρα 20:05', ομάδα περίπου 400 ατόμων, που έφερε καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σφοδρά κατά διμοιριών αποκατάστασης τάξης στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι διμοιρίες είχαν αναπτυχθεί βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να αποτραπεί η κατευθυνόμενη μετακίνηση τους προς την περιοχή των Εξαρχείων και να διαφυλαχθεί η ομαλότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, μετά την επίθεση που δέχθηκαν, έκαναν χρήση των απολύτως αναγκαίων μέσων για την αποκατάσταση της τάξης, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση. Η άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση οδήγησε στη διάχυση των επιτιθέμενων ομάδων και στην ταχεία επαναφορά της περιοχής στην κανονικότητα, χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω επεισόδια.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Iris: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις

02:22ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: 19 συλλήψεις από τις διαδηλώσεις για Γρηγορόπουλο

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Νέες απαγωγές από τζιχαντιστές - Άρπαξαν γεωργούς

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 23 νεκροί σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο

01:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μο Σαλάχ εκτός εαυτού: «Κάποιος δε με θέλει στην ομάδα, η Λίβερπουλ με εκθέτει»

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Έτοιμη να παραδώσει τα όπλα εάν σταματήσει η κατοχή στην Γάζα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Επτά Ρίχτερ χτύπησαν τα σύνορα Αλάσκας - Καναδά: Μετασεισμοί ύψους 5,6 και 5,3

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς από Ισραήλ: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της

23:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης για Πάπα Λέων ΙΔ΄: «Κάθε επίσκεψη του Επισκόπου Ρώμης στην έδρα του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης είναι από μόνη της σπουδαίο γεγόνος»

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: 15 συλλήψεις για τα επεισόδια κατά την διάρκεια της πορείας - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

23:43LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: «Πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό και δεν το έχω πείσει»

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Το πρόγραμμα των αγώνων, μέρες και ώρες των αναμετρήσεων

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος στη Θεσσαλονίκη - Χτύπησε 42χρονο για να αποσύρει την σε βάρος του μήνυση

23:19LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι πήγε με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία και δοκίμασαν σούσι στο Instagram

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βηθλεέμ: Άναψε για πρώτη φορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

22:45LIFESTYLE

Kim Cattrall: Το εκθαμβωτικό νυφικό look με «άρωμα» Dior και η λιτή τελετή με μόλις 12 καλεσμένους

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Η ομάδα του Λέτο σταμάτησε πάνω στον εντυπωσιακό Σιαμπάνη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί σε τροχαίο τέσσερις νεαροί Πορτογάλοι κοντά στα σύνορα με την Ελβετία

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο 18χρονων για διάρρηξη θυρίδων παραλαβής δεμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αδέσποτος ο σκύλος που σκότωσε τον 2χρονο - «Τον πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτός μου έφαγε το παιδί μου» λέει ο πατέρας

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

13:44WHAT THE FACT

Εντυπωσιακός θησαυρός που ανακαλύφθηκε σε αρχαίο αιγυπτιακό τάφο ξαναγράφει την ιστορία

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βηθλεέμ: Άναψε για πρώτη φορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

02:22ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: 19 συλλήψεις από τις διαδηλώσεις για Γρηγορόπουλο

01:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μο Σαλάχ εκτός εαυτού: «Κάποιος δε με θέλει στην ομάδα, η Λίβερπουλ με εκθέτει»

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

23:19LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι πήγε με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία και δοκίμασαν σούσι στο Instagram

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Δεσποτόπουλος στο Newsbomb.gr για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: «Θα υπάρξει ένταση - Η Τουρκία αναμένεται να αντιδράσει»

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ευρώπη για το νερό - Στερεύουν τα αποθέματα γλυκού νερού

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ