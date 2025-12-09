Διακοπές νερού την Τρίτη (9/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
9/12/2025
Αθήνα (Ελληνορώσων)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Βλάχου Γ. και Εφταλιώτη
9/12/2025
Αθήνα (Κολωνός)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Τριπόλεως και Διστόμου
9/12/2025
Αιγάλεω
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Λητής και Κ. Βάρναλη
9/12/2025
Αχαρνές
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Παπαδημητρίου Π. και Δαμασκηνού Δ.
9/12/2025
Ηλιούπολη
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Διάκου Αθ. και Πάρου
9/12/2025
Καλλιθέα (Τζιτζιφιές)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Πραξιτέλους και Ισμήνης
9/12/2025
Κορυδαλλός
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Βάρναλη Κ. και Σύρου
9/12/2025
Μαρούσι
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Πλωμαρίου και Ακρίτα Λ.
9/12/2025
Νέα Πέραμος
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Καλέργη και Κόμβος Νέας Περάμου
9/12/2025
Πετρούπολη
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Σκρά και Περικλέους
9/12/2025
Ταύρος
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Δημοκρατίας και Βενιζέλου Σοφ.
9/12/2025
Χαλάνδρι (Κάτω Χαλάνδρι)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Καρδίτσης και Επτανήσου
9/12/2025
Ψυχικό
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Αρσάκη και Μπενάκη Εμμ.
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος