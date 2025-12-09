Ίλιον: Απήγαγαν 17χρονο, τον λήστεψαν και τον πέταξαν έξω από το αμάξι

Το απόγευμα του Σαββάτου ένας 17χρονος επέστρεφε πεζός στο σπίτι του στο Ίλιον, όταν ξαφνικά, ένα μαύρο τετράπορτο αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα δίπλα του.

Πριν προλάβει να αντιδράσει, δύο άτομα βγήκαν από τις πίσω θέσεις, τον άρπαξαν και τον τράβηξαν με τη βία μέσα στο όχημα.

Στο τιμόνι βρισκόταν ένα τρίτο άτομο, το οποίο ξεκίνησε αμέσως να οδηγεί μέσα από στενά που ο νεαρός αναγνώρισε ως διαδρομή προς την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια που ο ανήλικος βρισκόταν στο αυτοκίνητο, οι δράστες τον χτυπούσαν στο κεφάλι και τον έψαχναν στις τσέπες, ενώ εκείνος προσπαθούσε τρομαγμένος να προφυλαχθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, του άρπαξαν το κινητό του καθώς και 50 ευρώ που είχε πάνω του. Τα χτυπήματα συνεχίστηκαν για περίπου πέντε λεπτά, μέχρι που το αυτοκίνητο σταμάτησε σε μια άγνωστη διασταύρωση.

Οι δράστες τον έβγαλαν βίαια από το όχημα και εξαφανίστηκαν με μεγάλη ταχύτητα. Ο νεαρός, κατάφερε να φτάσει σε ασφαλές σημείο, ενώ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο από τα χτυπήματα.

Αργότερα, μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε όσα έζησε, περιγράφοντας όσο περισσότερα στοιχεία θυμόταν από το αυτοκίνητο και τους τρεις επιτιθέμενους, που είχαν καλυμμένα πρόσωπα και σκούρα ρούχα.