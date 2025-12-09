Κληρονομικό δίκαιο: Αυτές είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες της μεταρρύθμισης

Δεν είναι λίγες οι δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρμογή του νέου κληρονομικού δικαίου, με τις περισσότερες να αφορούν τις καθυστερήσεις ως προς την καταχώριση των νομικών πράξεων αλλά και την επικοινωνία μεταξύ του ενδιαφερομένου και του συμβολαιογράφου.

Παρά τα θετικά βήματα που περιλαμβάνουν την ταχύτερη διεκπεραίωση των νέων πρωτοκόλλων και τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσω νέων γραμμών, η εφαρμογή και η λειτουργία του συστήματος αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση επίλυση για να μην εκτροχιαστεί η μεταρρύθμιση.

Οι κυριότερες δυσκολίες είναι:

Διαδικασιακές καθυστερήσεις: Παρατηρούνται εκτεταμένες καθυστερήσεις τόσο στην καταχώριση των νομικών πράξεων όσο και στην έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, δημιουργώντας ανασφάλεια δικαίου.

Αδικαιολόγητες απορρίψεις πράξεων: Πράξεις απορρίπτονται χωρίς σαφή και επαρκή αιτιολόγηση, αναγκάζοντας τους ενδιαφερόμενους σε επαναλαμβανόμενες χρονοβόρες ενέργειες.

Οικονομική δυσχέρεια στον συμψηφισμό: Υπάρχει σημαντική δυσκολία στον συμψηφισμό των τελών καταχώρησης, δημιουργώντας γραφειοκρατικά εμπόδια και οικονομική επιβάρυνση.

Προβλήματα επικοινωνίας: Υφίσταται σοβαρή αδυναμία στην επικοινωνία των συμβολαιογράφων με τον κεντρικό Φορέα καθώς και με τα επιμέρους Κτηματολογικά Γραφεία, γεγονός που παρεμποδίζει την ομαλή ροή των εργασιών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Ενώ οι μεταρρυθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν το κληρονομικό Δίκαιο, η επιτυχία τους εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω λειτουργικών δυσχερειών, ώστε τα θετικά βήματα να μην ακυρωθούν από τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις.

Οι 4 άξονες της μεταρρύθμισης του κληρονομικού δικαίου

Το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική μεταβολή στο ισχύον νομικό πλαίσιο έπειτα από οκτώ δεκαετίες. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως κεντρικό στόχο την προσαρμογή της νομοθεσίας στις σύγχρονες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες, φέρνοντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας μετά τον θάνατο.

Η μεταρρύθμιση βασίζεται σε τέσσερις σημαντικούς άξονες:

Προσαρμογή της κληρονομικής διαδοχής στις σύγχρονες μορφές οικογένειας.

Εξορθολογισμός του θεσμού της νόμιμης μοίρας.

Η κατάργηση της απόλυτης απαγόρευσης των κληρονομικών συμβάσεων.

Διαχωρισμός κληρονομικής περιουσίας από την ατομική περιουσία.

