«Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα»: Μαθητές μεταμόρφωσαν το υπουργείο Παιδείας

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον εθελοντισμό, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η καλλιέργεια αξιών όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και η κοινωνική υπευθυνότητα

PENNY KARACHALIOU
ΕΛΛΑΔΑ
2'
Σε μια μεγάλη γιορτή κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής μετατράπηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της δράσης «Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα», με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου).

Με πρωτοβουλία της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, το Υπουργείο άνοιξε τις πόρτες του σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον εθελοντισμό, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η καλλιέργεια αξιών όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Κατά την ομιλία της, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε πως «ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια καλή πράξη. Είναι αξία, είναι στάση ζωής. Είναι η δύναμη που γεννιέται όταν ενεργοποιούμε το “εμείς” και αφήνουμε στην άκρη το “εγώ”». Όπως σημείωσε, μέσα από το σχολείο καλλιεργούνται η συμμετοχή, η συνεργασία και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο, δημιουργώντας ένα «πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον».

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα προγράμματα εθελοντισμού που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης, πολιτισμού, αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας. «Ενισχύουμε διαρκώς τις δράσεις εθελοντισμού στα σχολεία», σημείωσε, κάνοντας λόγο για πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις συνεργασίες με οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, που στοχεύουν στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και στην καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης στους μαθητές.

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Υπουργείου, μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικές δράσεις. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Στη δράση συμμετείχαν οι οργανώσεις:

  • Το Χαμόγελο του Παιδιού

  • ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

  • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

  • Μαζί για το Παιδί

  • ΕΛΕΠΑΠ

  • ΔΕΣΜΟΣ

  • SolidarityNow

  • Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

  • Zero Stray Pawject

  • Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

  • We4All

  • ΑΜΚΕ Ίασις

Η πρωτοβουλία «Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα» ανέδειξε τον ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας ως φορέα κοινωνικής αλλαγής, τονίζοντας ότι τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες αλληλεγγύης και ενεργής πολιτειότητας.

Το Υπουργείο ευχαρίστησε θερμά τους φορείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους που συμμετείχαν, υπογραμμίζοντας ότι ο εθελοντισμός αποτελεί θεμέλιο μιας πιο ανθρώπινης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

«Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα»: Μαθητές μεταμόρφωσαν το υπουργείο Παιδείας

