Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός- Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται το πρωί της Πέμπτης (11/12) στους δρόμους της Αθήνας.
«Έμφραγμα» σημειώνεται αυτή τη στιγμή στον Κηφισό από το Αιγάλεω εως τη Νέα Ιωνία, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Κηφισίας, από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, στη Βουλιαγμένης, στην κάθοδο της Μεσογείων και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, από κόμβο Φυλής έως την Κηφισίας, και έως 20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης Newsbomb
09:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στο Ηράκλειο για εξαφάνιση 33χρονου
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ευρώπη χτυπά το καμπανάκι για τους Κινέζους
09:24 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ
09:15 ∙ WHAT THE FACT
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα
09:03 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία
08:57 ∙ WHAT THE FACT