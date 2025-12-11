Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός- Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται το πρωί της Πέμπτης (11/12) στους δρόμους της Αθήνας.

«Έμφραγμα» σημειώνεται αυτή τη στιγμή στον Κηφισό από το Αιγάλεω εως τη Νέα Ιωνία, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Κηφισίας, από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, στη Βουλιαγμένης, στην κάθοδο της Μεσογείων και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, από κόμβο Φυλής έως την Κηφισίας, και έως 20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας.