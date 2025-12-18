Φωτιά σε Ι.Χ στο Μενίδι
Το Ι.Χ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στην Πυροσβεστική υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε σε Ι.Χ στο Μενίδι επί της Οδού Τατοΐου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο αυτοκίνητο στο σημείο έχουν σπεύσει δύο οχήματα της Πυροσβεστικής.
