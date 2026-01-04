Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων
Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.
Από τα μεσάνυχτα έως τις 13:00, θα υπάρξουν διακοπές κυκλοφορίας αλλά και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και τη Δεξαμενή, όπως:
- Σκουφά
- Λυκαβηττού
- Δημοκρίτου
- Πατριάρχου Ιωακείμ
- Ηροδότου
- Πλατεία Φιλικής Εταιρείας
- και σε κοντινούς δρόμους της περιοχής.
Πειραιάς – Λιμάνι Αγίου Σπυρίδωνα
Από 09:00 έως 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ από 06:00 έως 13:00 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπως:
- Βασιλέως Γεωργίου
- Ακτή Μιαούλη
- Εθνικής Αντιστάσεως
- Ακτή Ποσειδώνος
