Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων

Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

Από τα μεσάνυχτα έως τις 13:00, θα υπάρξουν διακοπές κυκλοφορίας αλλά και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και τη Δεξαμενή, όπως:

  • Σκουφά
  • Λυκαβηττού
  • Δημοκρίτου
  • Πατριάρχου Ιωακείμ
  • Ηροδότου
  • Πλατεία Φιλικής Εταιρείας
  • και σε κοντινούς δρόμους της περιοχής.

Πειραιάς – Λιμάνι Αγίου Σπυρίδωνα

Από 09:00 έως 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ από 06:00 έως 13:00 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπως:

  • Βασιλέως Γεωργίου
  • Ακτή Μιαούλη
  • Εθνικής Αντιστάσεως
  • Ακτή Ποσειδώνος
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έσπασαν καφετέρια του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που σκότωσαν τον 30χρονο Κώστα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ για το χάος στα αεροδρόμια: Εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις - Υπό διερεύνηση ακόμη η αιτία του προβλήματος

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Χωρίς Γκραντ και Φαρίντ ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Καρδίτσα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: «Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Αμφίβολη η αποκατάσταση σε 2-3 ώρες, δουλεύουμε με ό,τι δεν χάλασε», λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων - Τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει - Αιχμές για υποδομές παλιάς τεχνολογίας φαινόμενο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Συνεχίζεται το πρόβλημα, ξεκίνησαν λίγες αναχωρήσεις, αδύνατες οι αφίξεις - Η στιγμή της ανακοίνωσης από τα μεγάφωνα

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές μπλακ άουτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας: Για ώρες δεν γίνονται προσγειώσεις και απογειώσεις - Τι συμβαίνει με έναν «περίεργο θόρυβο» στις συχνότητες

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας», τονίζουν από το Πεντάγωνο

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας που θα ηγηθεί προσωρινά της χώρας

12:19ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΑ: Προβλήματα στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών - Έχει εκδοθεί NOTAM

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που σύμφωνα με τις ΗΠΑ διοικούσε ο Μαδούρο: Τα λαθεμπόριο ναρκωτικών, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Τα περιφερειακά αεροδρόμια ανακοινώνουν καθυστερήσεις λόγω του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται αυτή την ώρα στον αέρα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος λόγω μέθης – Κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

11:42WHAT THE FACT

Εξαφανίστηκε σε μια σπηλιά για 63 ημέρες και επέστρεψε με τη γέννηση μιας νέας βιολογίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: «O γυμνός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ» - Η μακρά ιστορία στρατιωτικών επεμβάσεων στην Κεντρική και Λατινική Αμερική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές μπλακ άουτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας: Για ώρες δεν γίνονται προσγειώσεις και απογειώσεις - Τι συμβαίνει με έναν «περίεργο θόρυβο» στις συχνότητες

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Συνεχίζεται το πρόβλημα, ξεκίνησαν λίγες αναχωρήσεις, αδύνατες οι αφίξεις - Η στιγμή της ανακοίνωσης από τα μεγάφωνα

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτικό jet stream φέρνει ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας - Πώς και πότε επηρεάζεται η Ελλάδα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος στο Newsbomb για το χάος στο FIR Αθηνών: Υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων - Τι λειτουργεί, τι έχει καταρρεύσει - Αιχμές για υποδομές παλιάς τεχνολογίας φαινόμενο

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μεγάλη δημοσκόπηση φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 17,3% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

13:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: «Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα»

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται αυτή την ώρα στον αέρα

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Αϊνστάιν της Wall Street» αποκαλύπτει το μυστικό για να γίνετε πλούσιοι

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Καρτέλ των Ήλιων» που σύμφωνα με τις ΗΠΑ διοικούσε ο Μαδούρο: Τα λαθεμπόριο ναρκωτικών, ο Τσάβες και...«Το Κοτόπουλο»

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης: Ο αρχαιολόγος που ακολούθησε τον δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

13:47ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Αμφίβολη η αποκατάσταση σε 2-3 ώρες, δουλεύουμε με ό,τι δεν χάλασε», λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ