Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

Από τα μεσάνυχτα έως τις 13:00, θα υπάρξουν διακοπές κυκλοφορίας αλλά και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και τη Δεξαμενή, όπως:

Σκουφά

Λυκαβηττού

Δημοκρίτου

Πατριάρχου Ιωακείμ

Ηροδότου

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας

και σε κοντινούς δρόμους της περιοχής.

Πειραιάς – Λιμάνι Αγίου Σπυρίδωνα

Από 09:00 έως 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ από 06:00 έως 13:00 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπως: