Κρήτη: Ηλικιωμένη γυναίκα ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Μια ιστορία που προκαλεί σοκ και πολλά συναισθήματα εξελίσσεται στο Ηράκλειο όπου ηλικιωμένη γυναικά ζει σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.

Η διαβίωση μιας ηλικιωμένης σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Σε συνθήκες ακραίας επισφάλειας βρίσκεται μια γυναίκα 87 ετών στο Ηράκλειο, η οποία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ως κύρια κατοικία της. Η ηλικιωμένη, που ζει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην πόλη, οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση μετά από διαδοχικές δυσκολίες, μετατρέποντας το παλιό όχημα σε μοναδικό της κατάλυμα.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr