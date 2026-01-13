Κρήτη: Ηλικιωμένη γυναίκα ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο
Η ηλικιωμένη οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση μετά από διαδοχικές δυσκολίες, μετατρέποντας το παλιό όχημα σε μοναδικό της κατάλυμα
Μια ιστορία που προκαλεί σοκ και πολλά συναισθήματα εξελίσσεται στο Ηράκλειο όπου ηλικιωμένη γυναικά ζει σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο.
Η διαβίωση μιας ηλικιωμένης σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σε συνθήκες ακραίας επισφάλειας βρίσκεται μια γυναίκα 87 ετών στο Ηράκλειο, η οποία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ως κύρια κατοικία της. Η ηλικιωμένη, που ζει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην πόλη, οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση μετά από διαδοχικές δυσκολίες, μετατρέποντας το παλιό όχημα σε μοναδικό της κατάλυμα.
