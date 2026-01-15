Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

Το τεράστιο ψάρι που ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα ήρθαν κάτοικοι το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου καθώς, ένα τεράστιο ψάρι πολλών κιλών – πιθανότατα τόνος – ξεβράστηκε στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο , σημαίνοντας συναγερμό και προκαλώντας ανησυχία.

