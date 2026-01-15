Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες
Δείτε το τεράστιο ψάρι που ξεβράστηκε σήμερα το πρωί στην Αμμουδάρα
Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο θέαμα ήρθαν κάτοικοι το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου καθώς, ένα τεράστιο ψάρι πολλών κιλών – πιθανότατα τόνος – ξεβράστηκε στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο, σημαίνοντας συναγερμό και προκαλώντας ανησυχία.
