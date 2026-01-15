Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο στο κτήριο της πολεοδομίας στην Αθήνα
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. για άνδρα που απειλεί να πέσει στο κενό από το κτήριο της Πολεοδομίας στο κέντρο της Αθήνας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται η Πολεοδομία, στην οδό Σωκράτους στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να μεταπείσουν τον άνδρα, έτσι ώστε να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Η Κυρά της Ρω» στο θέατρο ΦΙΛΙΠ
10:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ