Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο στο κτήριο της πολεοδομίας στην Αθήνα

Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται η Πολεοδομία, στην οδό Σωκράτους στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το σημείο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να μεταπείσουν τον άνδρα, έτσι ώστε να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.