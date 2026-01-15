Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Ένας 21χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κατασχέθηκαν και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του κατηγορούμενου στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 21χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, σε χώρο – «καβάτζα» και σε μοτοσυκλέτα – η οποία κατασχέθηκε-, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κιλά και 41 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 κιλά και 329 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

40 γραμμάρια κοκαΐνης,

28 φιαλίδια με ουσία υγρής μορφής,

ζυγαριά ακριβείας,

όχημα και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.