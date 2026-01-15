Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτή η Αθηνών-Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας - Συνεχίζεται η εκτροπή σε Μπράλο

Ανοιχτή, μετά από ενάμιση περίπου μήνα, είναι και πάλι η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του κόμβου της Σκάλας Αταλάντης, αλλά και στους κόμβους Θηβών και Κάστρου Βοιωτίας.

Αρχικά οι αγρότες της Λοκρίδας σε εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης των 62 μπλόκων στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, προχώρησαν στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1/25) στο άνοιγμα της εθνικής οδού, με τα τρακτέρ τους να βρίσκονται στη ΛΕΑ και να ελευθερώνονται οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Να σημειώσουμε ότι σταδιακά ανακοινώνονται και οι αποφάσεις και των υπόλοιπων μπλόκων που φέρνουν κι αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν στο οδικό δίκτυο μεταξύ αυτών και το κομμάτι της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, όπου άνοιξαν και οι δρόμοι σε Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε αυτό το κομμάτι η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ παραμένει αποκλεισμένη η ράμπα εξόδου στον Α/Κ Κάστρου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη μία λωρίδα η κυκλοφορία - Παραμένει η εκτροπή σε Αταλάντη και Μπράλο

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ως ακολούθως:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται και από τα δύο ρεύματα, από τον αυτ/μο Α.Θ.Ε., από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ παραμένει αποκλεισμένη η ράμπα εξόδου στον Α/Κ Κάστρου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία, από την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης