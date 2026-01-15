Μέτσοβο: Πυρκαγιά σε κατοικία στη Μηλιά - Στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένη
Η γυναίκα μαγείρευε όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο σπίτι, με αποτέλεσμα να υποστεί αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με ελαφρά τραύματα διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου μία 77χρονη γυναίκα μετά την φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Μηλιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη μαγείρευε όταν εκδηλώθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να υποστεί αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο και τους Μηλιωτάδες.
Τα αίτια που την προκάλεσαν διερευνώνται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του κόσμου - Η θέση της Ελλάδας
13:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα πολύχρωμα βραχιολάκια που «μιλούν» οι έφηβοι - Ο νέος κώδικας σχέσεων της νεολαίας
12:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ