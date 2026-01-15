Μέτσοβο: Πυρκαγιά σε κατοικία στη Μηλιά - Στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένη

Με ελαφρά τραύματα διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου μία 77χρονη γυναίκα μετά την φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Μηλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη μαγείρευε όταν εκδηλώθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να υποστεί αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο και τους Μηλιωτάδες.

Τα αίτια που την προκάλεσαν διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης