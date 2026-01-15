Διαβατήρια: Τα πιο ισχυρά του κόσμου - Η θέση της Ελλάδας

Τη λίστα με τα πιο ισχυρά διαβατήρια του κόσμου έδωσε στη δημοσιότητα το Henley Passport Index, σύμφωνα με έκθεση του οποίου, στις πρώτες θέσεις «φιγουράρουν» χώρες της Ασίας.

Ειδικότερα, στην 1η θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, την οποία στη 2η θέση ακολουθούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Εν ολίγοις, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της Σιγκαπούρης απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθεί ο δείκτης, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη λονδρέζικη εταιρεία συμβούλων παγκόσμιας ιθαγένειας και διαμονής Henley & Partners και χρησιμοποιεί αποκλειστικά δεδομένα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (International Air Transport Association).

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα που ακολουθούν, έχουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 188 προορισμούς. Η Henley κατατάσσει πολλές χώρες με την ίδια βαθμολογία σε μία θέση στην κατάταξή της, οπότε πέντε ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται την 3η θέση: η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία, έχοντας πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες και εδάφη.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση μαζί με τις Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Νορβηγία και πρόσβαση σε 185 χώρες χωρίς βίζα.

Την 5η θέση, με βαθμολογία 184, κατέχουν η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην 6η θέση βρίσκονται η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Νέα Ζηλανδία και η Πολωνία. Η Αυστραλία διατήρησε τη θέση της στην 7η θέση σε αυτή την τριμηνιαία ενημέρωση, μαζί με τη Λετονία, το Λιχτενστάιν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες ετήσιες απώλειες στον δείκτη, καθώς πλέον διαθέτει πρόσβαση χωρίς βίζα σε 182 προορισμούς, οκτώ λιγότερους από όσους είχε πριν από 12 μήνες.

Ο Καναδάς, η Ισλανδία και η Λιθουανία βρίσκονται στην 8η θέση, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 181 προορισμούς, ενώ η Μαλαισία καταλαμβάνει την 9η θέση, με βαθμολογία 180.

Οι ΗΠΑ συμπληρώνουν τη δεκάδα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στη 10η θέση, με βαθμολογία 179, αφού στα τέλη του 2025 είχαν βγει για πρώτη φορά προσωρινά εκτός της δεκάδας. Ωστόσο, αυτή η επιστροφή δεν αποτελεί την ανάκαμψη που μπορεί να φαίνεται. Καθώς περισσότερες από μία χώρες μπορούν να καταλαμβάνουν την ίδια θέση στην κατάταξη, στην πραγματικότητα υπάρχουν 37 χώρες που υπερέχουν των ΗΠΑ στη λίστα – μία περισσότερη από όσες υπήρχαν στα τέλη του 2025.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η χώρα με την ισχυρότερη απόδοση στη 20ετή ιστορία του Henley Passport Index, έχοντας προσθέσει 149 προορισμούς χωρίς βίζα από το 2006 και ανεβαίνοντας 57 θέσεις στην κατάταξη.

Στην τελευταία θέση της κατάταξης, στην 101η θέση, βρίσκεται το Αφγανιστάν, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς. Η Συρία βρίσκεται στην 100ή θέση (με 26 προορισμούς) και το Ιράκ στην 99η θέση (με 29 προορισμούς).

