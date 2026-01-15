Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ
Ο Γρηγόρης Σαμόλης ανέλαβε το πρόγραμμα της βραδιά στο κέντρο Θυμέλη σε μια ξεχωριστή φιλάνθρωπικη εκδήλωση για την ενίσχυση του Συλλόγου Αγάπη στο Ρέθυμνο.
Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, στο κέντρο «Θυμέλη» του Ρεθύμνου. Η βραδιά διοργανώθηκε με σκοπό την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ενίσχυση που χρειάζεται ο Σύλλογος ΑΓΑΠΗ Ρέθυμνο. Ο φορέας αυτός λειτουργεί από το 1989, έχοντας ιδρυθεί από γονείς, κηδεμόνες και φίλους ατόμων με αναπηρία.
