Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ

Ο Γρηγόρης Σαμόλης ανέλαβε το πρόγραμμα της βραδιά στο κέντρο Θυμέλη σε μια ξεχωριστή φιλάνθρωπικη εκδήλωση για την ενίσχυση του Συλλόγου Αγάπη στο Ρέθυμνο.

Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ
Μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, στο κέντρο «Θυμέλη» του Ρεθύμνου. Η βραδιά διοργανώθηκε με σκοπό την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ενίσχυση που χρειάζεται ο Σύλλογος ΑΓΑΠΗ Ρέθυμνο. Ο φορέας αυτός λειτουργεί από το 1989, έχοντας ιδρυθεί από γονείς, κηδεμόνες και φίλους ατόμων με αναπηρία.

