«Σ’ αγαπάω, Ελενίτσα» - Η ρομαντική έκπληξη στην αερογέφυρα του Κηφισού

Οι οδηγοί που κινούνται από την Παρασκευή στον Κηφισό, στο ύψος της Λιοσίων, είχαν μια απρόσμενη… ρομαντική παρένθεση στην καθημερινή τους ταλαιπωρία. Ένα τεράστιο πανό, κρεμασμένο σε αερογέφυρα, μετέδιδε το μήνυμα αγάπης κάποιου που υπέγραφε ως «ο Αντωνάκης».

Με κόκκινα και μαύρα γράμματα, το πανό έγραφε «Άκουσέ με Ελενίτσα, Σ’ ΑΓΑΠΑΩ». Η Ελενίτσα έγινε το πιο διάσημο πρόσωπο της ημέρας, υπενθυμίζοντας ότι μερικές φορές η απλότητα αρκεί για να αγγίξει καρδιές.

Πιθανότατα η επιλογή των ονομάτων να οφείλεται στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».