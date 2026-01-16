Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά κατήγγειλε κλοπή οστών του συζύγου της για λύτρα στο TikTok

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης (16/01), όταν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων προσήλθε μια 65χρονη γυναίκα Ρομά και κατήγγειλε μια πρωτοφανή υπόθεση: σύμφωνα με την καταγγελία της, ένας 50χρονος ομόφυλός της έκλεψε τα οστά του νεκρού συζύγου της από το οστεοφυλάκιο στο νεκροταφείο της περιοχής.

Όπως ανέφερε η 65χρονη, ο δράστης στη συνέχεια προχώρησε σε ανάρτηση στο TikTok, απαιτώντας 1.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την επιστροφή των οστών. Η γυναίκα δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις για λύτρα και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του. Ο 50χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, διέγραψε αμέσως τον λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, ενώ το αυτόφωρο για τον κατηγορούμενο λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το περιστατικό και τη δυνατότητα ταυτοποίησης του δράστη μέσα από ψηφιακά ίχνη και μαρτυρίες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.