Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (16/1) στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα.

Όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο οδηγός κινούνταν με 191 χλμ/ώρα, δηλαδή 111 χλμ/ώρα πάνω από το ανώτατο όριο των 80 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

