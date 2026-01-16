Συνελήφθη 43χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (16/1) στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα.
Όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο οδηγός κινούνταν με 191 χλμ/ώρα, δηλαδή 111 χλμ/ώρα πάνω από το ανώτατο όριο των 80 χλμ/ώρα.
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:00 ∙ LIFESTYLE
Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός
22:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τουρκία: Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών ο Ουμίτ Καράν
22:31 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πώς να «κλείσετε» τον λογαριασμό σας στο ChatGPT
21:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
«Ψηφιακό σκοτάδι» στο Ιράν έως τον Μάρτιο
17:09 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ