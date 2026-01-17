Μέλπω Ζαροκώστα: Την Τρίτη η κηδεία της

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέλπω Ζαροκώστα, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Instagram, το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό θα ειπωθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών, στις 13:00 το μεσημέρι. Παράλληλα, αναφέρει ότι επιθυμία της οικογένειας και του γιου της εκλιπούσας, Αλεξάνδρου Παγουλάτου είναι όσοι επιθυμούν αντί στεφάνων να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ, του οποίου ήταν μέλος η Μέλπω Ζαροκώστα.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε: «Θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας φίλη, σπουδαία συνάδελφο και συγγραφέα την Τρίτη στη μια το μεσημέρι στο Πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας. Όσοι θέλουνε μπορούν αντί στεφάνων σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας και του λατρεμένου της γιου Αλεξάνδρου Παγουλάτου να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν εκλεκτό μέλος η Μέλπω μας και όσοι Θέλουν μπορούν να αποστείλουν στέφανα μέσω του γραφείου που επιμελείται την εξόδιο ακολουθία στο τηλ 6955460653, υπεύθυνη Αλεξάνδρα Γιακομέλου».