Κακοκαιρία: Διακοπή της κυκλοφορίας στα Σπάτα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης

Συνεχίζονται τα προβλήματα εξαιτίας της εκτεταμένης κακοκαιρίας που πλήττει τόσο την Αττική όσο και γενικότερα τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα Σπάτα στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος.

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής

Η Αττική διανύει ένα «κρίσιμο εξάωρο» όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να κλιμακωθούν και να εκτονωθούν σημαντικά, ενώ τα προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου έχουν αρχίσει να πυκνώνουν.

Καθίζηση σημειώθηκε στο ρέμα της Πικροδάφνης εξαιτίας της βροχόπτωσης που εκδηλώνεται από το πρωί της Τετάρτης. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το ρεύμα έχει υποστεί καθίζηση περίπου 5 μέτρων. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του δήμου Αγίου Δημητρίου, ενώ στο σημείο έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια ώστε να μη περάσει νερό προς τις πολυκατοικίες.

Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού

Αντίστοιχα προβλήματα εκδηλώνονται και στην Καλλιθέα καθώς ο ποταμός Ιλισός έχει «φουσκώσει» από το πρωί εξαιτίας του όγκου νερού που έχει δεχθεί. Ο ποταμός έχει συγκεντρώσει και φερτά υλικά όπως σκουπίδια, κλαδιά και μπάζα, με αποτέλεσμα να επικρατεί ανησυχία ανάμεσα στους κατοίκους.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός Χάρης Γκίκας

Λιώνει το χιόνι από Πάρνηθα και Πεντέλη λόγω βροχόπτωσης

Με το θερμόμετρο στον 1 βαθμό Κελσίου το χιόνι άρχισε να λιώνει στα ορεινά του Λεκανοπεδίου. Σε ύψος 1300 μέτρων το χιόνι λιώνει καθώς πέφτει βροχή με το θερμόμετρο να δείχνει 2 βαθμούς πάνω από το μηδέν.

Ωστόσο, το ύψος του χιονιού ανεβαίνει ακόμη και μέσα στην πόλη των Τρικάλων. Τα σχολεία είναι κλειστά στο νομό Θεσσαλίας ενώ προβλήματα ηλεκτροδότησης αναφέρονται σε χωριά του δήμου ανατολικής Αργιθέας. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες, ειδικά στα ορεινά.