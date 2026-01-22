Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιανουαρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πρώτα απόλυση και μετά σύνταξη από το Δημόσιο

Ελεύθερος Τύπος: Τυφώνας Τραμπ

Η Καθημερινή: Πλημμύρες πάλι στα γνωστά ευάλωτα σημεία της Αττικής

Τα Νέα: Σκωτσέζικο ντους από τον Τραμπ

