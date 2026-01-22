Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση από το πρωί της Πέμπτης (22/1) στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), στη Λ. Κηφισίας, στη Λ. Κατεχάκη και στη Λ. Μεσογείων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, με την Λ. Αθηνών, την Β. Σοφίας, την Β. Κωνσταντίνου, την Β. Αμαλίας, την Αρδηττού και τη Λ. Συγγρού να είναι στο «κόκκινο».