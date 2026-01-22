Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού στον Εύοσμο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε ότι το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ο τραυματίας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα πληροφορίες του thestival.gr, η παράσυρση έγινε γύρω στις 07:15 στην προέκταση της Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φορτηγάκι παρέσυρε πεζό.

Από την παράσυρση ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”. Σύμφωνα με την ίδια πηγή η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

