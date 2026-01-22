Αχαΐα: 88χρονη έπεσε θύμα απάτης από «γιατρό» - Της ζήτησε 3.000 ευρώ για χειρουργείο της κόρης της
Ο «γιατρός» ισχυρίστηκε πως η κόρη της ηλικιωμένης είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν χρήματα προκειμένου να προχωρήσει στο χειρουργείο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θύμα απάτης έπεσε 88χρονη στην Αχαΐα, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο ο οποίο της συστήθηκε ως γιατρός, πείθοντάς τη πως η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και θα έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο.
Έτσι, ο «γιατρός» ζήτησε από την ηλικιωμένη 3.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει στο χειρουργείο, με την 88χρονη να μη διστάζει και να του παραδίδει τα χρήματα σε ραντεβού που έκλεισαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σταυροδρομίου.
Η γυναίκα λίγο αργότερα κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα απάτης, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα
11:33 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Australian Open
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford–BYD: Μπαταρίες, γεωπολιτική και νεύρα στην Ουάσινγκτον
09:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ