Αχαΐα: 88χρονη έπεσε θύμα απάτης από «γιατρό» - Της ζήτησε 3.000 ευρώ για χειρουργείο της κόρης της

Θύμα απάτης έπεσε 88χρονη στην Αχαΐα, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο ο οποίο της συστήθηκε ως γιατρός, πείθοντάς τη πως η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και θα έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο.

Έτσι, ο «γιατρός» ζήτησε από την ηλικιωμένη 3.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει στο χειρουργείο, με την 88χρονη να μη διστάζει και να του παραδίδει τα χρήματα σε ραντεβού που έκλεισαν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σταυροδρομίου.

Η γυναίκα λίγο αργότερα κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα απάτης, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Διαβάστε επίσης