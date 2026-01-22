Αττική Οδός: Καθυστερήσεις άνω των 30' λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος Κηφισίας
Αυξημένη κίνηση από Ανθούσα έως Κηφισίας
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, από Ανθούσα έως Κηφισίας, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της «Αττικής Οδού» στο «X», σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις άνω των 25' επικρατούν και στην Περιφερειακή Υμηττού, από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
