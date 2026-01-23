Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Ρεσιτάλ διπλωματίας στο Νταβός από Μητσοτάκη
Ελεύθερος Τύπος: Τελευταία παράταση για αυθαίρετα, ημιυπαίθριους
Η Καθημερινή: Ο χάρτης επικινδυνότητας που έμεινε στο σκοτάδι
Τα Νέα: Με έρανο η αγορά
