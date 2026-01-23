Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ρεσιτάλ διπλωματίας στο Νταβός από Μητσοτάκη

Ελεύθερος Τύπος: Τελευταία παράταση για αυθαίρετα, ημιυπαίθριους

Η Καθημερινή: Ο χάρτης επικινδυνότητας που έμεινε στο σκοτάδι

Τα Νέα: Με έρανο η αγορά

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Η πρώτη τριμερής συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες»: Το νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με παιδιά και γονείς έξω από δημοτικό σχολείο - Τρεις τραυματίες

07:21ΥΓΕΙΑ

Ιστορικό υψηλό στην επιβίωση από καρκίνο: 7 στους 10 κερδίζουν τη μάχη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη φονική πυρκαγιά

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιανουαρίου

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από αναθυμιάσεις γκαζιού

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

06:32WHAT THE FACT

Ινδονησία: Επιστήμονες ανακάλυψαν σε σπήλαιο την αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Τι είπε για Καρυστιανού και Τσίπρα στο συνέδριο της ΝΕΑΡ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικά στοιχεία: 13 νεκροί από πυρκαγιές και αναθυμιάσεις μέσα σε 50 ημέρες

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για «μερική» συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τη Συμφωνία Ειρήνης του Τραμπ χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Με στόχο τον τελικό του Ευρωπαϊκού η εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία - Η ώρα και το κανάλι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Δραματικά στοιχεία: 13 νεκροί από πυρκαγιές και αναθυμιάσεις μέσα σε 50 ημέρες

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα με παιδιά και γονείς έξω από δημοτικό σχολείο - Τρεις τραυματίες

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

06:32WHAT THE FACT

Ινδονησία: Επιστήμονες ανακάλυψαν σε σπήλαιο την αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις - Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ