Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό και στην Αττική οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι του Αιγάλεω, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται στις οδούς Πειραιώς, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Συγγρού και Καλλιρόης.

Ιδιαίτερη κίνηση υπάρχει επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το κέντρο της Αθήνας αλλά και στη Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους γύρω απ' το λιμάνι του Πειραιά.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.