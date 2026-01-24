Ηράκλειο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Γάζι και Ζωνιανά - Δύο συλλήψεις

Ούτε …ψύλλος στον κόρφο 31χρονου Ζωνιανού που βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, υπό την εποπτεία του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Μίας επιχείρησης που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, από το Τσαλικάκι Γαζίου, και ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες του Σαββάτου, στα Ζωνιανά. Εκτός από τον 31χρονο από τον Μυλοπόταμο, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και σε έναν 27χρονο κρητικό, ενώ κατάσχεσαν σχεδόν 7 κιλά χασίς, περίπου μισό κιλό κοκαΐνης και 7.500 ευρώ σε μετρητά.

Ο 31χρονος, όπως αναφέρει το cretalive.gr, ήταν γνωστός εδώ και χρόνια στις Αρχές ως πρόσωπο που κάνει «παιχνίδι» στο κομμάτι της διακίνησης ναρκωτικών. Πάντα, όμως, ήταν πολύ προσεκτικός, όπως σχολιάζουν αστυνομικές πηγές.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφού στελέχη της υπηρεσίας είχαν μελετήσει το modus operandi, επικέντρωσαν την προσοχή τους σε συγκρότημα κατοικιών που διατηρεί η οικογένεια του 31χρονου, πατέρα τριών παιδιών, στην περιοχή του Γαζίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής και ενώ το συγκρότημα των διαμερισμάτων παρέμενε πάντα υπό διακριτική παρακολούθηση, αστυνομικοί εντόπισαν τον 31χρονο ως συνοδηγό σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος.

Με πολύ βιαστικές κινήσεις ο νεαρός Ζωνιανός κατέβηκε από το αυτοκίνητο, μπήκε στην πολυκατοικία και επέστρεψε στο όχημα με σακούλες στα χέρια, λένε οι πληροφορίες.

Ο οδηγός έβαλε μπρος και τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε έξω από την οικία του 27χρονου, επίσης στην περιοχή του Γαζίου. Στις δύο σακούλες βρέθηκαν 7 κιλά χασίς και 300 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ στο σπίτι του 27χρονου εντοπίστηκαν άλλα 200 γραμμάρια κοκαΐνης.