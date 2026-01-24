Ηράκλειο: 11 λαστιχάκια μαλλιών βρέθηκαν στο στομάχι γάτας - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν κτηνίατρος αφαίρεσε 11 λαστιχάκια μαλλιών από την κοιλιακή χώρα νεαρής γάτας. Πρόκειται για τη Μιέλ, ηλικίας 1,5 έτους, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από ευρήματα που προέκυψαν κατά την κλινική εξέταση.

Η γάτα μεταφέρθηκε στην κτηνίατρο από την ιδιοκτήτριά της για διαφορετική αιτία, ωστόσο οι απεικονιστικοί έλεγχοι και η ψηλάφηση ανέδειξαν την παρουσία ξένων σωμάτων στο στομάχι. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για συνολικά 11 λαστιχάκια μαλλιών, τα οποία είχαν καταποθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και βρίσκονταν ήδη για καιρό στον οργανισμό του ζώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η ιδιοκτήτρια ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως τα λαστιχάκια που έλειπαν κατά καιρούς είχαν καταλήξει στο στομάχι της γάτας. Η κτηνίατρος κατέγραψε το περιστατικό, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που ενέχουν μικρά αντικείμενα για την υγεία των κατοικίδιων ζώων.

Η Μιέλ αναρρώνει πλέον στο σπίτι της και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Αναμένεται σύντομα να αφαιρεθεί και το προστατευτικό κολάρο, ενώ συστήνεται αυξημένη προσοχή στο περιβάλλον της, ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση σε παρόμοια αντικείμενα.

