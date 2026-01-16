Βόλος: Πέταξε γλάστρα και σκότωσε αδέσποτο γατάκι - Στο εδώλιο μετά την καταγγελία

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου, προκειμένου να δικαστεί σε 2ο βαθμό κάθισε ένας 45χρονος στον Βόλο, τον οποίο κατήγγειλε γειτόνισσά του, ότι πέταξε μία γλάστρα σε αδέσποτα γατάκια με συνέπεια να σκοτώσει το ένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021 και σύμφωνα με το gegonota.news, αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας μικρής αξίας και απειλής. Πρωτόδικα κρίθηκε ένοχος για την πρώτη κατηγορία, αλλά αθωώθηκε τώρα στο εφετείο, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία η υπόθεση κρίθηκε απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας.

Ο 45χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως, το αντικείμενο που περιέγραφε η 60χρονη γειτόνισσα δεν ήταν γλάστρα, αλλά ένας παλιός θερμοσίφωνας γεμάτος χώμα, ο οποίος ζύγιζε πάνω από 120 κιλά και ήταν αδύνατον να κουνηθεί, πόσο μάλλον να το σηκώσει και να το πετάξει. Επιπλέον, ανέφερε ότι στο παρελθόν η συγκεκριμένη γυναίκα διέμενε στην ίδια πολυκατοικία, αλλά αποχώρησε, αφήνοντας πίσω της τις γάτες, τις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, φροντίζει έκτοτε εκείνος.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως η πρώην γειτόνισσά του είναι εμμονική μαζί του και του προκαλούσε επανειλημμένα προβλήματα όσο έμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι του είχε πετάξει περιττώματα στο αυτοκίνητο, είχε παρκάρει στη θέση του και προχωρούσε συχνά σε καταγγελίες εις βάρος του.

Κατά την ακροαματική διαδικασία εξετάστηκε και μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος χαρακτήρισε την επίμαχη γλάστρα «σαβούρα» και επιβεβαίωσε ότι υπήρχε γενικότερα πρόβλημα στη σχέση των δύο πλευρών, επειδή η γειτόνισσα δημιουργούσε συνεχώς εντάσεις και προστριβές.