Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο από την παράσυρση γυναίκας το πρωί του Σαββάτου (24/01), έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που φαίνεται να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο και να πατάει τη γυναίκα, είχε διαφωνία για ένα δέμα με την υπάλληλο του υποκαταστήματος, η οποία κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο, επί της οδού Αναπαύσεως.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.

