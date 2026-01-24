Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο
Πώς μπορεί να εξελιχθεί μία απλή διαδικασία, όπως η παραλαβή ενός δέματος από ΕΛΤΑ της γειτονιάς, όταν τα νεύρα κυριαρχούν…
Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο από την παράσυρση γυναίκας το πρωί του Σαββάτου (24/01), έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που φαίνεται να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο και να πατάει τη γυναίκα, είχε διαφωνία για ένα δέμα με την υπάλληλο του υποκαταστήματος, η οποία κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε και στον εξωτερικό χώρο, επί της οδού Αναπαύσεως.
Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.
