Ρόδος: Πατέρας κατήγγειλε τον ανήλικο γιο του για απειλές κι εκφοβισμό μέσω μηνυμάτων

Μια περίεργη υπόθεση που συνήθως θήτης και θύμα έχουν αντίθετους «ρόλους», βγήκε στο προσκήνιο στη Ρόδο. Πατέρας υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ένας 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές κι εκφοβισμό. Το περιστατικό καταγράφεται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προανάκρισης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη ο 49χρονος κάτοικος Αρχαγγέλου Ρόδου πήγε στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στο ΑΤ του νησιού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ανήλικου γιου του, 15 ετών για παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Τον απειλούσε μέσω viber

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιεύει η Δημοκρατική της Ρόδου, την 22/01/2026 και ώρα 14:48 ο 15χρονος φέρεται να απείλησε τον 49χρονο πατέρα του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή viber.

Σύμφωνα με τον 49χρονο, απειλητικά μηνύματα του εστάλησαν και μέσω της ετεροθαλούς αδελφής του 15χρονου, η οποία φέρεται να έπαιξε τον ρόλο της «κομίστριας» κάποιων εκ των μηνυμάτων του νεαρού προς τον πατέρα του.