Θρίλερ στην Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα
Άνδρες του λιμενικού με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μετέφεραν την σορό στο λιμάνι Λεοντίου και από εκεί στο Κέντρο Υγείας
Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/1) σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Σουβάλα Αίγινας.
Άνδρες του λιμενικού με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής την μετέφεραν στο λιμάνι Λεοντίου και από εκεί στο Κέντρο Υγείας.
